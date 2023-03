Tentato furto in una casa in via Purgatorio, nella parte alta di Canicattì, vittima un’anziana di 85anni. I ladri, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e cappuccio, sono riusciti ad entrare in casa forzando una finestra, una volta dentro hanno immobilizzato la donna e messo tutto a soqquadro alla ricerca di soldi e oggetti di valore.

I malviventi sono scappati via senza refurtiva, l’anziana ha subito chiamato il numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto i militari dell’arma i quali hanno perlustrato la zona e controllato all’interno della casa.

Non hanno rubato molto ma la paura è stata tantissima, ha raccontato la donna ai carabinieri della locale compagnia.