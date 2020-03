Canicattì, fratelli accusati di usura ed estorsione: difesa fa ricorso al riesame

Connect on Linked in

Emergono ulteriori novità dal caso dei due fratelli originari di Canicattì accusati del reato di usura ed estorsione aggravata in concorso.

Per i sospettati, di 69 e 63 anni, il gip del tribunale di Agrigento aveva applicato nei giorni scorsi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il fratello maggiore e la custodia in carcere per il fratello minore in quanto potenzialmente in grado di reiterazione del reato nonchè del rischio d intimidazione che i due avrebbero potuto mettere a segno nei confronti delle tre vittime.

Un quadro accusatorio che il legale difensore Giovanni Salvaggio avrebbe definito “esagerato” optando dunque il ricorso presso il tribunale del Riesame di Palermo.

Di Pietro Geremia