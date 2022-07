Canicattì, fuga di gas a Borgalino: evacuate alcune abitazioni, controlli dei vigili del fuoco in diversi quartieri

Una forte puzza di gas ha fatto preoccupare i residenti di Borgalino, gli abitanti delle vie Lister, XX Settembre e Messina, nella parte alta della città, hanno subito pensato che stesse scoppiando una delle caldaie del gas sistemate nei balconi per consentire di riscaldare l’acqua.

La vicenda è accaduta ieri in tarda serata, a causa della persistente puzza di gas, i residenti delle vie sopra citate si sono riversati in strada preoccuparti per una possibile esplosione.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che con l’ausilio di un apparecchio denominato esplosimetro hanno verificato le particelle di gas presenti nell’aria, poco dopo, sul posto è giunto anche il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo e un tecnico dell’ ITALGAS che per circoscrivere la rottura del tubo esterno dovuto a trauma e conseguente fuoriuscita del gas.

“Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco si stanno controllando anche tutte le prese-gas di ogni abitazione nelle adiacenze – commenta il sindaco , Corbo – sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili Urbani . Alcune abitazioni evacuate in via del tutto precauzionale.

Dopo aver circoscritto e sanato la rottura le ulteriori verifiche da parte del personale Italgas e Vigili del Fuoco non hanno evidenziato alcun problema in tutte le abitazioni adiacenti. Le persone evacuate rientrate nelle loro abitazioni in totale tranquillità. I lavori continueranno in mattinata”.