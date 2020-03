Canicattì, furgone di imprenditore va in fiamme: avviate le indagini

Print This Post

Uno strano incendio quello che ha colpito nelle notti scorse il furgone di un commerciante 50enne di Canicattì.

A quanto pare il mezzo, della Renault ed utilizzato dall’uomo per trasportare dei grossi quantitativi di uva, si trovava nella campagna sede dell’azienda appartenente al 50enne quando, per motivi ancora poco chiari, sarebbe andato in pasto alle fiamme.

Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento dell’incendio al seguito del quale sarebbe stata ritrovata trovata una bottiglia di plastica con dei residui di liquido infiammabile.

Sul caso le forze dell’ordine canicattinesi hanno aperto le indagini per stabilire le dinamiche esatte dell’incendio.

Di Pietro Geremia