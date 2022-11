Sono in aumento gli episodi di microcriminalità a Canicattì. In questi giorni i proprietari di diverse abitazioni di campagna si sono recati da carabinieri e polizia per segnalare furti e danneggiamenti.

L’ultimo episodio risale ad alcuni giorni fa, in contrada “Impisu”, i ladri hanno portato via alcuni infissi, finestre, un frigorifero e una cucina in legno.

In contrada Costamare invece, i malviventi si sono impossessati dei lampioni posti in giardino e di alcuni elettrodomestici. A volte capita che i malviventi si introducano in abitazioni con persone all’interno. Un fenomeno in aumento è anche quello relativo ai borseggi, l’ultimo episodio si è verificato in via carlo Alberto ai danni della titolare di una farmacia.

Già da qualche settimana sono stati rinforzati di controlli di carabinieri e polizia nella speranza di arginare questa escalation criminale.