Canicattì, furto in appartamento: ladri asportano materiale idraulico e allagano la casa

Criminalità in azione a Canicattì, ieri sera, intorno alle 22.00 , i poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in via Vittorio Emanuele , al civico 229 dove era stato segnalato un furto in abitazione.

Ignoti si sono introdotti all’interno di un appartamento asportando materiale elettrico ed idraulico. A causa del furto di un press control attaccato nella vasca di accumulo dell’acqua , il liquido è fuoriuscito allagando l’appartamento e finendo successivamente in strada.

La polizia ha rintracciato il proprietario della casa che, giunto sul posto, ha rimesso in sicurezza i locali.

Dei ladri nessuna traccia, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della volante della polizia. Indagini in corso .