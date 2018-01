Canicattì, furto in città scambiato per trasloco: svaligiata una abitazione

Connect on Linked in

Pensavo fosse un trasloco invece era un furto, parafrasando un film di Massimo Troisi.

Nelle scorse giornate a Canicattì, precisamente in via Quarto, è avvenuto un furto in una abitazione in cui i ladri hanno utilizzato addirittura un furgone per portar via mobili e suppellettili.

Ovviamente non si è trattato di un trasloco ma di un furto in piena regola.

Nel dettaglio, ad essere presa di mira, è stata l’abitazione di un’anziana donna andata fuori sede per trascorrere le festività natalizie con i propri cari.

Durante il furto, i vicini di casa che si erano accorti di quello che stava realmente accadendo hanno subito provato a contattare la pensionata, ma era ormai troppo tardi perché i malviventi si erano già allontanati ed avevano fatto perdere le loro tracce.

Di Pietro Geremia