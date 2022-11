Ladri in azione a Canicatti’, ad essere presa di mira una gioielleria del centro cittadino, una coppia sarebbe entrata nell’esercizio commerciale sito in viale regina Margherita e approfittando della distrazione dei titolari e` riuscita ad impossessarsi di un pannello contenente oggetti in oro. Il bottino è stato quantificato in circa 60 mila euro.

I titolari, dopo essersi accorti della mancanza, hanno avvisato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di indizi utili alle indagini condotte dai carabinieri della locale compagnia.