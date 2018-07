Canicattì, GdF sequestra 6 mila cosmetici contraffatti

Connect on Linked in

Un duro colpo alla contraffazione dei cosmetici è stato dato dagli uomini della guardia di finanza di Palermo.

All’interno di un tir proveniente da Bergamo e appena sbarcato a Palermo, è infatti stato scoperto un carico di ben 6.000 confezioni contraffatte di fondotinta Deborah che aveva come destinazione finale la città di Canicattì, in provincia di Agrigento.

A insospettire gli investigatori durante il controllo è stato il documento di trasporto esibito dall’autotrasportatore, che indicava come mittente e destinatario due distinte persone fisiche senza alcuna indicazione di partita Iva.

In seguito all’operazione di contrasto al contrabbando e ai traffici illeciti, sono state dunque denunciate dieci persone, fra amministratori di società e altri soggetti coinvolti in concorso e a vario titolo nella vicenda giudiziaria, per le ipotesi di reato di cui all’art. 474 del c.p., che punisce la commercializzazione di prodotti con indicazioni false e non veritiere, e di cui all’art. 3 della normativa nazionale che sanziona le violazioni al sistema comunitario che regola ed impedisce la produzione, la distribuzione e la diffusioni di prodotti cosmetici dannosi per la salute dell’uomo.

Di Pietro Geremia