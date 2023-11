L’amministrazione comunale di Canicattì, guidata dal sindaco Vincenzo Corbo, ha stilato il programma relativo alla Giornata del 4 novembre 2023, dedicata all’Unità nazionale e delle Forze armate.

Oggi, sabato 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, il programma prevede:

alle 9.30 la deposizione di una corona di alloro presso la stele sita nella Piazza Caduti di Nassiriya, alle 10.00 un Omaggio Floreale al Monumento delle Forze dell’ordine sito in Viale regina Margherita, per poi proseguire alle 10.15 con un corteo che da Corso Umberto I terminerà alla Sede dell’Associazione Combattenti dove in seguito verrà posto un Omaggio dapprima alla lapide del Carabiniere Biagio Pistone e successivamente al Monumento dei Caduti dove avverrà la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro finendo con i discorsi ufficiali e una Santa Messa alle 11.30 alla Chiesa di San Diego.