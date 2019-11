Canicattì, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: in scena l’evento “Questo non è amore!”

Connect on Linked in

L’Associazione culturale Athena, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con il patrocinio del Comune di Canicattì e con la collaborazione della Compagnia del Tempo Relativo, dell’Associazione Cristalli di Sale, di Katia Farrauto, Anna Tascarella e Giuseppe Serio, in partenariato con i club service: Lions International e Kiwanis presenta l’evento storico, culturale e artistico: “Questo non è amore!”.

L’evento, che vedrà l’intrecciarsi e il susseguirsi di performance musicali, canore, artistiche, teatrali e di recitazione, si svolgerà sabato 23 novembre 2019, con inizio alle ore 18.30, nella splendida cornice del Centro Culturale San Domenico, ingresso Via Milano.

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa data è stata scelta per ricordare tre donne – simbolo, le sorelle Mirabal, che combatterono contro il brutale regime del dittatore Trujillo nella Repubblica Dominicana. Giovani donne di cultura, madri e membri attivi della resistenza.

Nel 1960, mentre si recavano a trovare i loro mariti incarcerati ingiustamente, furono trascinate in campo, torturate, picchiate e violentate. Troppe donne rimangono in silenzio e subiscono senza avere il coraggio o il sostegno per uscire da situazioni drammatiche. Sono spesso i propri partner o ex partner a commettere gli atti più gravi.

L’indifferenza è connivenza! Bisogna parlarne, parlarne, così facendo si fa prevenzione e si aiutano tante vittime ad uscire dalla vergogna in cui cadono a causa della mentalità ancora vigente, per cui sono le vittime a vergognarsi, non il violento. L’indifferenza è violenza!

URLIAMO INSIEME NO AL FEMMINICIDIO!

Vi aspettiamo numerosi per una profonda riflessione su questa piaga così, ahimè, radicata nel mondo.