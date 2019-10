Canicattì, giornata Mondiale del Kiwanis-One Day: successo per l’iniziativa “Un libro per amico”

Ogni anno, il quarto sabato di ottobre, circa 600.000 soci della famiglia Kiwaniana danno vita alla Giornata Mondiale del Kiwanis.

Un’opportunità per unire i soci e le comunità di tutto il mondo, per trascorrere insieme una giornata attiva, One Day, impegnata in progetti di service.

Il Club Parnaso di Canicattì, con presidente Giovanni Rubino, ha organizzato il 26 ottobre l’evento denominato “Un libro per amico”, tenutosi presso_ l’U.O. Pediatria – PO Barone Lombardo di Canicattì.

Hanno partecipato all’evento oltre al presidente, il segretario Ignazio Ingrassia, il past president Gioacchino Giardina ed il vice presidente Vincenzo Comparato, che sono stati accompagnati nel donare i libri ai piccoli pazienti dal personale del reparto: il dott. Stefano Attardo, le dott.sse Maria Favata e Alessandra Sallì, insieme agli infermieri Francesco Cinquemani ed Alessandro Di Giorgi.

L’evento si colloca nell’ambito del Service mondiale “Read Around The World”, Leggiamo intorno al Mondo, scelto quest’anno dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Maura Magni, come idea unificante per tutti i Club Kiwanis impegnati, lo scorso sabato 26 ottobre, con una stessa iniziativa a livello nazionale per consegnare lo stesso Service alla comunità in cui ciascuno di loro opera. Col “Read Around The World” – spiega il Governatore distrettuale, Maura Magni – il Kiwanis desidera trasmettere l’amore per la lettura a tutta la società civile ed in particolare ai bambini ed ai giovani in generale, consapevoli fra l’altro che, aumentando l’indice di lettura, i ragazzi saranno aiutati a raggiungere migliori risultati scolastici e livelli superiori nelle loro conoscenze.

Tutti i bambini devono poter conoscere la gioia della lettura, inoltre è importante che i libri vengano letti ai piccoli ad alta voce e che tutti i bambini possiedano libri che possano leggere, conservare e rileggere nel tempo.

Un momento entusiasmante, che rilancia il senso della mission kiwaniana, a servizio dei bambini e della comunità.