Il comune di Canicattì, ha aderito all’iniziativa “Illuminiamo la fibromialgia” promossa dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF). Dal 10 al 12 maggio la facciata del Teatro Sociale sarà illuminata di viola.

Il Sindaco ha concesso il patrocinio per l’iniziativa “Illuminiamo la fibromialgia– giornata mondiale della fibromialgia, 12 maggio 2021”, avendola ritenuta meritevole di condivisione.

Il patrocinio non comporta alcun onere a sostegno in quanto trattasi di adesione simbolica che prevede l’illuminazione con una luce viola di piazze, edifici e monumenti in tutta Italia.