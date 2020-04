Canicattì, giovane danneggia auto in una buca stradale: Comune condannato al risarcimento

Print This Post

Un giovane canicattinese ha ottenuto nei giorni scorsi il diritto al risarcimento per i danni causati alla propria auto da una buca stradale.

I fatti sarebbero avvenuto nel febbraio scorso quando il ragazzo, che stava percorrendo con proprio mezzo via Cilea, sarebbe finito in una buca sull’asfalto non segnalata che avrebbe causato danni a ruote, sterzo e braccio oscillante.

Una volta inoltrata la richiesta di risarcimento e non ricevendo alcun riscontro, al ragazzo non sarebbe dunque restato altro da fare che ricorrere al Giudice di Pace di Agrigento il quale, con sentenza depositata lo scorso 19 dicembre, ha condannato il Comune di Canicattì a risarcire i danni corrispondenti a 1792,42 euro oltre a 360 euro di spese di CTU e 900 euro di spese legali.

Di Pietro Geremia