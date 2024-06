In un inquietante episodio di violenza urbana, una giovane donna è stata vittima di una rapina a mano armata nei pressi di Via dei Bancari, precisamente in via Vittorio Gassman a Canicattì, un’area solitamente considerata tranquilla e sicura dalla comunità locale.

L’incidente, che ha lasciato la città in uno stato di shock e preoccupazione, si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza di cui non sono stati resi noti i dettagli personali per motivi di privacy, era sotto casa in prossimità della sua auto quando è stata improvvisamente avvicinata da due individui armati di pistola che le hanno intimato di consegnare tutti i suoi averi.

Terrorizzata ma allo stesso tempo cercando di mantenere la calma, la giovane ha consegnato ai rapinatori la borsa, non si conoscono i dettagli sul contenuto, nonostante la gravità dell’evento, fortunatamente, la ragazza non ha riportato ferite fisiche, ma è rimasta profondamente scossa dall’accaduto.

La Polizia, giunta sul posto pochi minuti dopo aver ricevuto la chiamata di soccorso, ha immediatamente avviato le indagini per identificare e catturare gli autori del crimine. La polizia ha fatto appello a eventuali testimoni, chiedendo a chiunque avesse visto qualcosa di sospetto nelle vicinanze di Via dei Bancari nel momento dell’incidente di farsi avanti e fornire qualsiasi informazione utile che possa aiutare a risolvere il caso.