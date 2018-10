Canicattì, giovane fermato durante un posto di blocco: trovato con due chili di canapa, accertamenti sul principio attivo

Connect on Linked in

Gli agenti del commissariato di Canicattì, nel corso di un controllo straordinario del territorio, hanno rinvenuto all’interno di un’ autovettura controllata, appartenente ad un giovane del luogo, un grosso sacco contenente quasi due chili di stupefacente del tipo Canapa Sativa.

Sono in corso accertamenti per verificare la liceità del possesso e della percentuale di principio attivo a carico del possessore che è titolare di una grande coltivazione di marijuana che sembrerebbe legale poiché rispondente ai canoni di legge per la coltivazione di detta Canapa con principio attivo al di sotto dei limiti di legge per essere considerato stupefacente.

Nella giornata di ieri è stato effettuato un campionamento presso il campo di coltivazione, in aperta campagna canicattinese, al fine di accertare tramite esami di laboratorio la liceità dell’attività.