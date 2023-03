È tutto pronto per il via alla settima edizione di Expocook, la fiera del gusto e di tutto ciò che vi ruota intorno: i complementi d’arredo per bar e ristoranti, l’hotellerie, i macchinari, le attrezzature, i forni, l’abbigliamento e persino il software per la gestione delle attività.

Tanti i momenti dedicati alla conoscenza delle materie prime e alle metodologie di cottura, tra cooking show, dibattiti e interventi dei professionisti del settore, come chef, pizzaioli, barman internazionali, pasticceri e gelatai.

Expocook 2023 si svolgerà da oggi – lunedì 6 marzo – fino a giovedì 9 marzo nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Gli stand saranno visitabili dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito, ma è necessario registrarsi sul sito www.expocook.org.

Tra le esibizioni di oggi quella di Giovanni Inglima, eccellenza della pasticceria canicattinese, che alle 11.00 sarà alla Fiera del Mediterraneo, protagonista di uno showcooking promosso da Petra Lafarina di Molino Quaglia.

Utilizzando le farine Petra 5, Ottimais e Bonsemì, Giovanni preparerà dei frollini arricchiti da gelée di frutta e porterà sul palco tutta la sua passione per l’arte pasticcera e il suo impegno a scegliere solo materie prime d’eccellenza, collaborando con le migliori aziende.

La novità della settima edizione di Expocook è il campionato mondiale per i barman, un’esperienza unica nel mondo di concorso aperto a tutti, associati e non. Ecco perché il contest prende il nome di Open World Cocktail Competition. L’organizzazione, per il primo anno, ha limitato le iscrizioni a cinquanta.