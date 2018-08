Canicattì, girgenti acque comunica la conformità dei parametri in Via P. Micca e Via Toselli

Connect on Linked in

Con una nota sul proprio sito istituzionale, la società idrica agrigentina Girgenti Acque ha comunicato che nelle giornate del primo e del 4 agosto ha provveduto ad effettuare dei campionamenti in via Micca e in via Toselli, nel Comune di Canicattì.

I rapporti di prova dei campionamenti dell’acqua, effettuati nei seguenti punti rete:

– Punto rete via Micca nr. 77: CONFORME;

– Punto rete via Micca nr. 61: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 45: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 79: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 61: CONFORME;

evidenziano valori conformi ai parametri stabiliti dalla legge.

La precedente ordinanza che ne vietava l’uso per fini potabili, di conseguenza, sarà revocata.