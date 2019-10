Canicattì, Giunta propone il progetto Case ad 1 euro

L’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, informa che in Giunta è stata approvata la proposta di deliberazione n°.134/2019 da portare al vaglio e conseguente approvazione del Consiglio Comunale.

Si tratta di un regolamento per un’iniziativa finalizzata al recupero del nostro centro storico e alla sua rivitalizzazione abitativa con famiglie, botteghe artigiane e attività turistico-ricettive attraverso piani, regolamenti, agevolazioni e semplificazioni procedurali contribuendo alla crescita socio-economica della Città.

I proprietari di fabbricati, sia non abitabili che abitabili in condizioni di evidente degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, che si trovino in condizioni economiche tali da non poter sostenere le spese di ripristino o di pagamento delle tasse che gravano sull’immobile, potranno aderire all’iniziativa disfacendosi della costruzione al prezzo simbolico di 1€. Il soggetto interessato alla cessione dovrà cedere l’immobile al Comune, al suddetto prezzo simbolico, per un periodo di 3 anni, tempo necessario all’Ente a pubblicizzare l’avviso, a fornire consulenza e collaborazione, a raccogliere manifestazioni d’interesse all’acquisto, a predisporre gli atti per l’assegnazione degli immobili.

Gli acquirenti dovranno attivarsi a ristrutturare e recuperare gli immobili. Il Comune assegnerà i fabbricati agli interessati secondo lo stretto ordine cronologico di acquisizione della manifestazione di interesse al protocollo generale dell’Ente.

Si aspetta adesso la valutazione dell’atto da parte del Consiglio Comunale.