Canicattì, Giuseppe Asaro vince la fascia portamento nel concorso Mister e Miss Europa (Foto)

La sua passione per la moda ha dato i sui frutti. Giuseppe Asaro di Canicattì, ha conquistato ad Ischia la fascia portamento nel concorso di bellezza Mister e Miss Europa 2018.

Si tratta di un premio importane conquistato nella fase nazionale del prestigioso concorso che ha visto diversi talentuosi giovani sfilare nelle passerelle delle diverse tappe regionali organizzate in tutta Italia.

Il concorso in questi anni ha ricercato talenti per il mondo dello spettacolo tenendo in considerazione non soltanto la bellezza ma anche la capacità artistica.

La serata ha visto avvicendarsi sil palco piacevoli ospiti.

Grande soddisfazione per papà Pietro e mamma Maria Rosa che sperano per Giuseppe un futuro brillante nel modo della moda e dello spettacolo.