Canicattì, gli alunni della scuola media Pirandello ricordano le vittime della Shoah (Foto)

Oggi, giorno 28 Gennaio, per celebrare la “Giornata della Memoria” svoltasi ieri, noi alunni dell’ Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” – Scuola Secondaria “Luigi Pirandello,” abbiamo realizzato dei lavori multimediali, degli elaborati grafici ecc…, sui diversi aspetti della Shoah.

Dalle ore 9,00 alle ore 10:00, in sala auditorium, le classi prime e seconde hanno presento i lavori multimediali, approfondendo diversi argomenti quali: “I Giusti della Shoah”, “ La soluzione Finale”, la “I Campi di Sterminio”, “I Bambini di Bulleanhuser Damm” e così via.

Alle ore 11,00 è stata inaugurata una mostra grafica-pittorica a cura delle classi terze. Alle ore 11:30 ci siamo recati nel cortile della scuola per la piantumazione delle rose bianche in memoria dei bambini vittime della Shoah, osservato un minuto di silenzio, sempre in memoria delle vittime e assistito alla recita da parte di due alunni della 3°B della poesia “Scarpette Rosse” di J.Lussu e del “Discorso all’umanità: il Grande Dittatore” di Charlie Chaplin.

G.Tavella- classe II D

L. Costanzino- classe II B

S. Cacciato- Classe II D