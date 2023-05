Una lancia Y di proprietà di una donna di Canicattì è stata ritrovata dai carabinieri ad una cinquantina di metri di distanza dalla sua abitazione dove era parcheggiata e da dove i ladri l’avevano rubata. La macchina, infatti, è stata rinvenuta abbandonata in via Lepanto dopo che era stata portata via dalla via Fazello. Adesso le indagini dei carabinieri mirano ad accertare se il mezzo sia stato abbandonato perchè i ladri sono stati disturbati da qualcuno oppure se l’abbiano lasciata in quel luogo per poi andarla a riprendere. La donna aveva presentato denuncia di furto alla polizia. La Lancia Y dopo il rfitrovamento è stata resituita alla proprietaria.