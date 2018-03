Canicattì, grande emozione al 2° Memorial Claudio Giudice (Video e Foto)

Connect on Linked in

Decisamente una grande domenica quella che ha visto come protagonisti i partecipanti podistici del 2° Memorial Claudio Giudice avvenuto a Canicattì.

Nonostante la giornata leggermente ventosa con pioggia scongiurata infatti sono stati vissuti degli intensi momenti sportivi e strettamente legati al sociale.

L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Canicattì con la collaborazione della Fondazione Onlus La Clessidra – Claudio Giudice per la vita, nata in onore del giovane Claudio scomparso all’età di ventotto anni a causa di una forma rara di tumore, è consistito in una gara di 3 i giri del percorso cittadino per uomini over 75 e donne over 60 e cinque per tutti gli altri con circa 450 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia.

Nel dettaglio, la giornata è iniziata con una esibizione canora del piccolo talento canicattinese Giada Albanese, per poi procedere con la gara vera e propria che visto come vincitori assoluti per la categoria maschile Mohamed Idrissi, di Mega Hobby Sport, e Chiara Immesi, di Universitas Palermo, per la categoria femminile.

A decorare l’evento sono state le associazioni locali come il Team Bike Canicattì, i quali membri si sono adoperati per i ristori volanti e la sicurezza in strada, l’AIDO (Associazione italiana Donazione Organi), la SISIFO che si occupa delle cure palliative domiciliari per i malati terminali e l’AISA (l’Associazione italiana contro le sindromi Atassiche).

Classifica Uomini (5 giri – 10 km)

Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport) 32’47 Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì) 33’23 Filippo Russo (Monti Rossi Nicolosi) 33’32 Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) 34’03 Antonio Puccio (Marathon Club Sciacca) 34’27

Classifica Donne (5 giri – 10 km)

Chiara Immesi (Universitas Palermo) 38’02 Tatiana Betta (Podistica Messina) 38’37 Edna Caponnetto (Valle dei templi Agrigento) 40’04 Luana Russo (Marathon Club Sciacca) 42’02 Rosaria patti (Trinacria Palermo) 42’13