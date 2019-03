Canicattì, grande successo per il concerto di Will Hunt al teatro sociale(Foto)

Tempo di grandi spettacoli a Canicattì.

Nella serata di ieri Will Hunt, batterista degli Evanescence e di Vasco Rossi, ha omaggiato con la propria band “Nirvanna” gli spettatori giunti da ogni parte della Sicilia suonando i maggiori successi dei Nirvana, l’immortale gruppo grunge degli anni 90 guidato da Kurt Kobain.

Con una preparazione logistica durata più di 3 mesi, il quasi sold-out della vendita dei biglietti, e una splendida cornice come l’Antico Teatro Odeon, una platea gremita ed entusiasta ha accolto la tribute band condotta da Hunt il quale si è dunque esibito insieme a musicisti del calibro di Clayton Sturgeon e Ryan Salamone suonando alcuni intramontabili pezzi come

Smells like teen spirits, Come as you are e The Man who sold the world.

A curare l’assistenza sanitaria dell’evento sono stati i volontari della Misericordia mente a garantirne la sicurezza all’interno e all’esterno dei locali sono stati gli uomini della Metronotte d’Italia.

Di Pietro Geremia