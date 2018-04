Canicattì, grande successo per il raduno organizzato dall’Asd Team Bike Canicattì (Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Buona la prima per i componenti dell’Asd Team BIKE Canicattì, associazione sportiva nata nell’ottobre del 2017 e composta da più di 50 tesserati uniti dalla passione per la mountain bike.

I bikers canicattinesi infatti hanno organizzato un raduno che ha coinvolto i membri delle rispettive asd di Ravanusa, Falchi del saraceno, Racalmuto, racalbike viaggio pedalando, Sommatino, summasport, e Camastra riuscendo a raggiungere l’invidiabile numero di 100 partecipanti.

L’incontro è partito dalla villa comunale per poi spostarsi all’interno della diga San Giovanni di Naro, un percorso tecnico che ha entusiasmato i partecipanti sia per la spettacolarità della location, sia per la particolare accoglienza dell’associazione nostrana che ha coinvolto, tra l’altro, un team di fotografi.

“È stato un bel test in vista di un futuro raduno vero e proprio che contempli anche la partecipazione di Asd di tutta la Sicilia” – ha commentato il membro del direttivo Vincenzo Curtopelle. Per chi volesse maggiori informazioni sull’associazione, può contattare i responsabili direttamente sulla pagina Facebook “ASD Team Bike Canicattì” o sul profilo Instagram “ASD Team Bike Canicattì”.

Di Pietro Geremia