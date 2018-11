Canicattì, grande successo per l’evento “Neanche con un fiore” dell’Ass. Athena (Video eFoto)

Connect on Linked in

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci“.

Soleva dire questo il famoso scrittore Isaac Asimov riguardo al delicato tema della violenza e i cittadini canicattinesi hanno voluto fortemente seguire il suo esempio.

Nel weekend appena trascorso, proprio per la giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Associazione Culturale Athena in collaborazione con il Club delle Mamme e con la partecipazione dei clubs e associazioni del territorio di Canicattì, ha ospitato presso i propri locali il convegno “Neanche con un fiore”.

Il convegno, brillantemente moderato dalla responsabile del comitato scientifico dell’Ass. Athena Dott.ssa Mariella Di Grigoli, ha avuto una foltissima partecipazione del pubblico, al punto tale da occupare ben tre sale del Palazzo Lombardo in Corso Umberto I, il quale ha reso così onore agli ospiti di altissimo livello intervenuti in merito ad un tema tanto delicato quanto importante.

Membri delle istituzioni locali, politici e un caleidoscopio di artisti, tra pittori e attori, hanno dunque animato l’evento in rosa permeato non solo i cultura e di rispetto verso la donna – “rugiada di Dio” citando Benigni -, ma anche di fortissima commozione per via di toccanti testimonianze di alcune vittime di violenza alle quali sono state donate delle targhe ricordo per onorare la loro grandissima forza morale.

Di Pietro Geremia