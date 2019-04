Canicattì, grande successo per l’evento “onde d’incontro”

Connect on Linked in

Una sala gremita di giovani, cittadini, Organizzazioni e Istituzioni per parlare di temi cruciali che ruotano attorno allo spinoso problema della lotta alla Povertà.

Si è aperto così l’evento “Onde d’incontro … + relazioni – connessioni”, promosso dal Consorzio Sol.Co. e la cooperativa sociale Istituto Walden, che si è svolto ieri al Centro Culturale San Domenico in Piazza Dante a Canicattì.

Dalla famiglia al lavoro, passando per inclusione sociale e

bisogno di futuro, queste le tematiche centrali su cui speakers e relatori si

sono confrontati e discusso, riportando al centro del dibattito le esigenze

delle persone più fragili. Durante l’appuntamento è stato presentato, infatti,

il piano di azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” per il

contrasto alla povertà, realizzato nel Distretto Socio-Sanitario D3 con

l’assistenza tecnica del Consorzio Sol.Co.

Parliamo di un modello di “presa in carico” che la Rete

Sol.Co. promuove attraverso la programmazione di interventi “personalizzati e

individualizzati”, capaci di offrire occasioni reali di inclusione sociale e

lavorativa. La forza del modello è quella di costruire interventi in rete con i

servizi pubblici e privati dei territori per accompagnare le persone verso il

raggiungimento dell’autonomia.

A introdurre i lavori, tramite video-intervento, Francesco

Pira sociologo e Professore dell’Università degli Studi di Messina, che ha

voluto sottolineare l’importanza, in quest’epoca caratterizzata da frenesia e

apparenza, di tessere vere relazioni sociali. Presente il Sindaco di Canicattì,

Ettore Di Ventura, che ha dichiarato: “A nome del Distretto Socio – Sanitario

D3, del quale ho l’onore di essere il presidente in quanto sindaco del Comune

Capofila, esprimo grande orgoglio per l’attuazione del PON Inclusione nei

nostri territori. Ritengo che sia doveroso per le Istituzioni dare risposte

concrete alle persone più fragili e offrire un supporto che non sia meramente

assistenziale ma contribuisca a generare inclusione sociale e lavorativa”.

Gli interventi dei relatori, oltre che quelli istituzionali,

sono stati scanditi da esibizioni artistiche e musicali. A realizzarle Virginia

Manco, Salvatore La Carrubba, Raimondo Moncada e Lucia Alessi, che hanno

condiviso con il pubblico canzoni e testi teatrali inerenti alle tematiche

della giornata. Grande entusiasmo da parte degli studenti degli Istituti

Scolastici “Galileo Galilei” ed “Euroform” di Canicattì, che hanno partecipato

attivamente alla realizzazione dell’appuntamento.

Moderatore dell’incontro Raimondo Moncada, tra i relatori: Silvana Rinallo – Segretaria Associazione Culturale “Athena”, Vincenzo Fontana – Dirigente scolastico II.SS. “G. Galilei” – Canicatti; Patrizia Amato – Avvocato e Vice Presidente associazione Athena; Marisa Marcinnò – Consulente legale Cooperativa Istituto Walden e Sonia Benvenuto, Operatrice di Sviluppo Consorzio Sol.Co.