Canicattì, Grande successo per “Lu Cuntu”: il caffè letterario con il Prof. Augello, organizzato dall’Ass. Athena(Foto)

Si è concluso nel cuore di Canicattì con una vera e propria chicca lo straordinario e prolifico ciclo annuale di eventi culturali organizzati dall’Associazione Culturale Athena guidata dall’Avvocato Giovanni Salvaggio.

La sera di sabato 14 luglio ha avuto luogo a Largo Marengo – sito nello storico quartiere detto “li Furchi” ove un tempo i criminali venivano giustiziati mediante impiccagione – un incontro di alto profilo culturale in cui le professoresse Melania Curto e Anna Rita Alu’, del Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale Athena, hanno illustrato alcune delle 138 “pillole narrate dal preside prof. Gaetano Augello in un volume dato alle stampe nei mesi scorsi. Molti cittadini hanno seguito i vari interventi stando seduti sui gradini di un teatro in muratura realizzato dal Comune pochi decenni fa.

Di particolare interesse l’intervento dell’avvocato Salvaggio i cui soci hanno personalmente eseguito le opere di sistemazione e arredamento necessarie per lo svolgersi dell’incontro. Un intervento da parte di privati teso alla valorizzazione del centro storico di Canicatti. Per questo è stata notata con vivo rammarico da parte dei presenti l’assenza del sindaco o di un suo rappresentante. L’assistenza sanitaria è stata affidata ai volontari della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Canicattì.