Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera in via De Amicis una strada parallela alla piu nota via Carlo Alberto dove si svolge il mercato a Canicattì.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat punto ed uno scooter. Le ferite più gravi le hanno riportate due ragazzine quindicenni che erano a bordo del mezzo a due ruote.

Entrambe sono in ospedale al Barone Lombardo. La prognosi dei medici parla di sospetto trauma cranico per una delle due e di fratture per l’altra.

Sul posto stanno operando i vigili urbani, polizia e carabinieri. Per ricostruire la dinamica esatta dell’ incidente.