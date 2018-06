Canicattì, gravissimo nubifragio: strade allagate e gente imprigionata in auto (Foto e video)

Print This Post

Un nubifragio è in corso su Canicattì. Da questa mattina la pioggia ha iniziato a cadere incessantemente su tutto l’hinterland.

Gravissimi i disagi. A causa del fango e dei detriti provenienti dalle campagne la strada statale che da Canicattì conduce a Castrofilippo, è stata interrotta all’altezza di contrada Pidocchio, diversi quartieri sono allagati con gravissime conseguenze per i cittadini rimasti imprigionati dentro le loro auto.

Diverse strade, come si vede dai video e dalle foto che continuano ad arrivarci in redazione, si sono trasformate in un fiumi di fango e detriti impedendo la normale circolazione.

Allagata la circonvallazione e diversi sottopassaggi dove le auto sono rimaste allagate.

In alcuni magazzini l’acqua sarebbe fuoriuscita dai water a causa dell’impossibilità di defluire dalle condutture fognarie. Gravi i disagi nelle zone di campagna. La pioggia sta ciontinuando a cadere facendo preoccupare la gente che, in alcuni momenti, ha temuto che potesse ripetersi un evento simile all’alluvione del 1991 che causò due vittime innocenti oltre innumerevoli danni alle autovetture e agli esercizi commerciali del centro città. Allora il torrente sceso dalla via Nazionale allagò diversi seminterrati e garage

In questo momento sono in atto diverse operazioni di salvataggio da parte dei vigili del fuoco.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.