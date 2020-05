Canicattì, Grottarossa Vini dona un ventilatore polmonare all’ospedale Barone Lombardo

Print This Post

Continuano le azioni di solidarietà ai tempi del coronavirus.

L’azienda vinicola Grottarossa Vini ha infatti donato un ventilatore polmonare all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Il gesto solidale della ditta situata tra la Valle dei tempi in Agrigento e i Colli Nisseni ha così permesso di potenziare ulteriormente il locale nosocomio con l’acquisto di un ventilatore polmonare della Siare Engineering International Group fortificando in tal maniera i presidi sanitari di cui potranno beneficiare i cittadini dell’intero hinterland in caso di necessità.