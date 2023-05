Nella splendida cornice del Teatro Sociale di Canicattì, gli alunni dei corsi musicali dell’ I.C. “Sen.S.Gangitano” si sono esibiti in un

concerto conclusione dell’anno scolastico 2022/2023.

I ragazzi hanno fatto ascoltare al numeroso pubblico del teatro brani sia da solisti al pianoforte, alla chitarra, al violino e al clarinetto che in ensamble spaziando tra generi musicali diversi dal classico al moderno e contemporaneo e guidati dai loro docenti di strumento : i professori Marco Curtopelle, Carmelo Mantione, Cutrera, Alessandro Vassallo e Percolla Armando e dalle prof. sse Floreana Falco e Lavinia Di Stefano.

Tutti gli alunni dei corsi musicali sono stati premiati con pergamene ricordo . Gli alunni che si sono distinti particolarmente in concorsi musicali hanno ricevuto medaglie e premi: Matteo Landolina due volte primo premio assoluto come pianista all’ antico e prestigioso concorso nazionale per giovani musicisti B. Albanese e Pietro Mallamace vincitore del concorso Diapason come migliore pianista.

La piacevolissima serata, presentata dalla prof. ssa Maria Azzurra Lo Brutto, è stata anche l occasione per premiare i 5 alunni della scuola finalisti nazionali ai giochi matematici internazionali della Bocconi di Milano 2023 preparati dalle prof.sse Gisella Lauria e Giovanna Sidoti: Giulio Palermo, Anna Ferrante, Pietro Frangiamone, Vincenzo Damiano Lo Giudice e Matteo Landolina.

L alunna Alisia Cancialosi , che ha esposto i suoi quadri nel foyer del teatro e ai lati del palcoscenico è stata premiata dal prof. Salvino Marrali.

L’ esecuzione dei brani è stato inframmezzata da declamazioni da parte degli alunni, di componimenti in poesia e in prosa tratti dalla letteratura classica e contemporanea come la riflessione iniziale dell’ alunna Sofia Alaimo su poesia e musica coordinata dalla prof. ssa Loredana Ferraro, che ha aperto la serata, il travolgente stralcio dai commenti di Roberto Benigni sulla felicità declamato dal bravissimo Matteo Bertolino, preparato dalla prof. ssa Anna Rita Alu’ e l’ invito a guardare sempre oltre l Infinito di Giacomo Leopardi di Alessandro Conforti, guidato dalla prof. ssa Adele Palumbo.

Tra gli applausi del pubblico è terminata la serata dedicata alla musica, ai ragazzi e alle variegate occasioni formative offerte dalla scuola e degli evidenti successi raggiunti.