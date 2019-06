Canicattì, ignoti appiccano incendio a sterpaglie e bruciano casa disabitata

Print This Post

Un fine settimana ardente quello appena trascorso nelle campagne di Canicattì.

Tra Sabato e Domenica scorsi pare che uno o più piromani abbiano appiccato un incendio per disfarsi di alcuni cumuli di rifiuti ammassati lungo la strada che collega la città dell’Uva Italia con Riesi.

Le fiamme però, alimentate non solo dai detriti oggetto del bersaglio ma anche dalle sterpaglie che si trovavano intorno, si sarebbero propagate per il terreno circostante fino ad arrivare in una casa di campagna fortunatamente disabitata, ed oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, che avrebbe così iniziato a prendere fuoco anch’essa.

Solo grazie all’avvistamento casuale e fortuito di un passante che, capendo la grave situazione, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco del locale distaccamento è stato possibile spegnere il rogo prima che l’abitazione potesse andare del tutto distrutta.

Di Pietro Geremia