Canicattì, il centro dentale Corbo donerà un ventilatore polmonare ed un monitor all’ospedale barone Lombardo

In tempi di emergernza la generosità degli imprenditori canicattinesi fa la differenza, Aldo Corbo, imprenditore di Canicatti , ha deciso di acquistare un ventilatore polmonare ed un monitor da donare all’ospedale barone Lombardo di Canicattì.

Di tutto l’iter burocratico si sta interessando l’On. Giancarlo Granata seguendo passo , passo, la procedura per l’acquisto dell’importante strumento salvavita che l’avveduto imprenditore una volta arrivati intende donare al P.O. di Canicatti.

“Mi auguro che i dispositivi soprattutto il ventilatore polmonare possa essere disponibile in tempi ragionevolmente non lunghi – commenta Giancarlo Granata – considerato che in questo momento sono richiesti in tutto il mondo. Vi terrò aggiornati e comunque l’ aspetto che desidero evidenziare che la nostra Canicatti è anche questo, fatta da uomini e donne generose che nei momenti difficili dimostrano di condividere con me l”amore per la nostra citta e sui concittadini. Questa è la Canicatti che mi piace, questa è la Nuova Canicatti….buoni esempi e non parole…. “.

Anche altre aziende locali hanno mostrato generosità così come la ditta Ruesch che ha donato mascherine all’ospedale di Canicattì e altri presidi ospedalieri dell’hinterland e lo studio dentistico Cipollina che ha donato le mascherine disponibili al nosocomio canicattinese.