Canicattì, il comitato 2021 chiede il commisariamento del servizio di Protezione civile

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questo Comitato Civico 2021 prende coscienza che il Comune di Canicattì è in totale stato di abbandono dal punto di vista della tutela della salute pubblica , tale circostanza è dovuta alla assoluta inadeguatezza dell’Amministrazione Comunale e dell’assenza di una adeguata istituzione del servizio di Protezione civile.

Prendiamo atto che il servizio protezione civile è affidato al Dirigente Delegato Ing. Gioacchino Meli da Camastra e che lo stesso non è in grado di assicurare una adeguata organizzazione del sevizio.

Nonostante risulta evidente lo squilibrio operativo e la mancanza di collagene tra le diverse istituzioni ne il Sindaco ne l’Assessore alla Protezione civile Rosa Maria Corbo sembrano avere la volontà di sostituire il soggetto.

Il Sindaco con la logica dello scarica barile vorrebbe focalizzare le responsabilità in capo alla Sanità e alle forze dell’ordine per la mancanza di controlli, fatto che riteniamo ingiusto e ingeneroso.

Tale circostanza sta portando la Cittadinanza a livelli di esasperazione tale che temiamo, nell’ipotesi si incrementi il numero di contagiati, una seria e dura posizione dei cittadini addirittura temiamo una rivolta.

Tanto per dirne una si è detto che il Comune era in possesso di 500 mascherine , le stesse non si sa dove siano andate a finire.

Per tale motivo chiediamo che il servizio di Protezione civile del comune di Canicattì venga immediatamente commissariato.”

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina