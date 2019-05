Canicattì, il Comune aderisce all’Associazione “Strada dei vini e dei Sapori della Valle dei Templi”.

Print This Post

Adesione del Comune di Canicattì all’Associazione “Strada dei vini e dei Sapori della Valle dei Templi”.

Il sindaco, Ettore Di Ventura, e l’assessore alle Attività Produttive e Ambiente, Roberto Vella, informano che con Deliberazione di Giunta Comunale n°55/2019 è stata approvata l’adesione del Comune di Canicattì all’Associazione “Strada dei vini e dei Sapori della Valle dei Templi”.

Obiettivo primario quello incentivare lo sviluppo economico e turistico integrato puntando sulla qualità e unicità dei prodotti di eccellenza enogastronomici che caratterizzano le varie realtà territoriali coinvolte.

A far parte della suddetta Associazione, costituitasi il 13 giugno del 2018, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi, l’Associazione Strada degli Scrittori, l’Associazione Club Sommelier, la Federazione Strade del Vino di Sicilia, la Slow Food Sicilia e numerose aziende di spicco vitivinicole, agricole e ristorative operanti in provincia di Agrigento.

Il provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente.

“Siamo felici di aver aderito a questa Associazione – dichiarano i due amministratori – in quanto abbiamo sposato in pieno le finalità della stessa. Incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un’offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi,

valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole e agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell’economia ecocompatibile, valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali e ambientali presenti sul territorio,

promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, attraverso la formazione e l’aggiornamento professione, svolgere attività di studio e di ricerca, esercitare il marketing territoriale e imprenditoriale ci sembrano – conclude il sindaco – validissime opportunità da offrire ai giovani che vogliono costruire impresa e nuove prospettive per gli imprenditori a capo di aziende già consolidate”