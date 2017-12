Canicattì, il Comune punta al rilancio turistico: in programma un Info Point a palazzo Stella

Connect on Linked in

L’amministrazione comunale di Canicattì, sta lavorando ad un progetto molto ambizioso per incrementare il turismo in città.

L’Ente pubblico ha aderito, in collaborazione con un’associazione privata, ad un bando del Psr Sicilia (Programma di sviluppo rurale) che prevede la costituzione di un info Point turistico nella sede di palazzo Stella.

La formula scelta dal Comune per promuovere il turismo locale prevede anche la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e del turismo religioso.

Una serie di iniziative ad ampio raggio che, se collocate utilmente nella graduatoria regionale, offriranno alla città un’ottima visibilità in tutta l’Isola.

Si tratta di un’occasione importante per promuovere i siti storici di Canicattì e le sue bellezze, per vedere una città diversa, in cui arrivino turisti interessati a vedere uno scorcio dell’Isola non contaminato dalle strutture architettoniche moderne.