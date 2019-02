Canicattì, il Comune punta al risparmio elettrico: siglata partnership con la City Green Light (Foto)

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri si è svolta presso il centro culturale San Domenico la presentazione della partnership tra Comune di Canicattì e la società elettrica City Green Light.

A intervenire durante la conferenza stampa sono stati il Sindaco Ettore Di Ventura insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Rosa Maria Corbo e all’Ing. Christian Valerio, responsabile dell’area Manager Sicilia, i quali hanno dunque presentato un nuovo accordo per la concessione del servizio di illuminazione pubblica che durerà fino al 2026 e che prevede di far risparmiare, sul milione e mezzo di euro l’anno che la casa comunale versava grazie ai controversi contratti precedenti con la Enel So.l.e., circa 750.000 euro con l’aggiunta di ulteriori servizi per la comunità quali la verniciatura dei sostegni, la manutenzione e le attività di efficientamento.

“Abbiamo deciso di estendere l’illuminazione pubblica di competenza comunale e quelli che erano precedentemente gestiti da Enel So.l.e. alla City Green Light in modo tale da dare un’uniformità alla gestione elettrica eliminando tutti quei disservizi che fino ad oggi abbiamo sofferto” – ha commentato il sindaco Di Ventura.

“Ciò che è più importante – continua il primo cittadino canicattinese – è che questa convenzione ci permetterà di abbattere di oltre il 50% i costi di gestione per i 7550 punti luce che sono inseriti nel territorio e per i quali il comune spendeva circa 1 milione e mezzo di euro, mentre da oggi pagheremo poco più di 750.000 euro l’anno.

I servizi offerti – prosegue Di Ventura – comprenderanno la

sostituzione di tutte le vecchie lampade con quelle a tecnologia Led, la tinteggiatura

dei pali oltre un implementamento dell’offerta che prevederà l’illuminazione di

parti del territorio canicattinese che adesso si trovano al buio come via San

Giovanni Bosco, per la quale da alcune settimane sono già stati portati avanti

i lavori, oltre che per l’ingresso della città per chi proviene da Agrigento

tutt’ora privo di illuminazione”.

“Dal Primo novembre 2018 – dichiara ai nostri microfoni l’Ign. Christian Valerio – abbiamo iniziato una fase di start up che durerà circa 7 mesi e che terminerà verso il 30 luglio 2019 che permetterà di avere un comune totalmente illuminato con lampade Led, un consumo complessivo che si riduce di circa il 70% e una spesa storica che si abbatte di circa il 50% del canone che comprenderà oltre l’erogazione di energia elettrica anche la manutenzione degli impianti”.

“Oltre all’abbattimento dei costi – conclude il responsabile dell’area manager Sicilia della City Green Light – il comune avrà inoltre un investimento di circa 3 milioni di euro che sarà totalmente a carico della nostra società e tutta una serie di agevolazioni come l’accesso a preziari già scontati con un ribasso del 43% e un numero verde a disposizione dei cittadini”.

Di Pietro Geremia