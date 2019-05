Canicattì, il Comune si rinnova: Stabilito l’assetto organizzativo dell’Ente

Connect on Linked in

Il comune di Canicattì cambia look.

Nella giornata di ieri è stato approvato con il D.G.M. n°. 72 e 73/2019 l’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell’Ente canicattinese.

A darne notizia è stato il sindaco Ettore Di Ventura il quale precisa che la modifica si è resa necessaria per migliorare l’attuale assetto e renderlo maggiormente funzionale all’attuazione del programma politico-amministrativo nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

Particolare priorità è stata dedicata alla necessità di rendere univoca la governante del sistema informatico dell’Ente nel rispetto delle disposizioni del codice digitale della P.A.; all’urgenza di mettere a reddito il patrimonio comunale e i beni confiscati alla criminalità organizzata mafiosa e assegnati all’Ente; a trasferire lo sportello SUAP incardinandolo dalla IV alla III direzione con conseguente modifica per la UOC che da “Attività economiche produttive ed Ambiente” diventa “Tutela Ambientale – Gestione Servizi dell’ARO”.

In pratica sono state approvate delle variazioni che coinvolgono quasi tutte le direzioni, a partire dalla Segreteria Generale – Unità di Staff, presso la quale viene costituito l’ufficio “Servizi Informatici, smart city, telefonia e innovazione della P.A.”; alla Direzione I “AA.GG – UOC Segreteria Affari Generali all’interno della quale si costituisce l’Ufficio “Struttura di supporto OIV”; inoltre, la Direzione II “Servizi Finanziari e Tributi” viene rinominata “Servizi Finanziari, Tributi, Gestione del Patrimonio, Beni confiscati, società ed Enti partecipati” mentre la U.O.C. denominata “Canoni e Tributi” diventa “Canoni, Tributi e Riscossione”.

Sempre all’interno della II Direzione si istituisce una nuova UOC che prende il nome di “Gestione e valorizzazione del Patrimonio comunale, dei Beni confiscati e delle Società ed Enti partecipati – supporto alle attività connesse al piano di riequilibrio”.

La III Direzione, “Servizi Tecnici Territoriali”, diventa “Servizi Tecnici-Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione” e al suo interno, per quanto su detto, si istituisce l’Ufficio “Sportello SUAP-SUE e Gestione del S.I.T.R.” Il Servizio Igiene, operante nella disinfestazione e derattizzazione” passa, invece, dalla Direzione III alla Direzione IV.

Dal momento della sua entrata in vigore, la D.G.M. n°.72/2019, abrogherà tutte le precedenti disposizioni regolamentari e/o contenute in pregressi atti deliberativi che siano in contrasto e/o difformità con la stessa. L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo e non produce alcun effetto diretto o indiretto sul bilancio comunale.

Con la D.G.M. N°. 73/2019 la Giunta Comunale ha provveduto, nello specifico, a individuare le Posizioni Organizzative nell’ambito delle varie Direzioni:

Alla Direzione I, “Affari Generali”, è assegnata la P.O. n°. 1 “Affari Generali e Istituzionali”;

alla Direzione II “Servizi Finanziari, Tributi, Gestione del Patrimonio, Beni confiscati, società ed Enti partecipati” sono assegnate le Posizioni Organizzative n°. 2 “Canoni, Tributi e Riscossione”, n°.3 “Servizi Finanziari e Programmazione”, n°. 4 “Gestione e valorizzazione del Patrimonio comunale, dei Beni confiscati e delle Società ed Enti partecipati – supporto alle attività connesse al piano di riequilibrio”; alla III Direzione “Servizi Tecnici-Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione” è assegnata la P.O. n°. 5 “Servizi Tecnici-Territoriali e Programmazione”; alla Direzione IV, infine, denominata “Servizi alla Città – Tutela Ambientale”, sono assegnate le P.O. n°. 6 “Servizi Socio-Assistenziali, Pubblica Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi” e la n°. 7 “Tutela Ambientale – Gestione Servizi dell’ARO”.

Nessuna variazione ha interessato la V Direzione, Polizia Municipale, retta dall’unico dirigente attualmente in servizio, il comandante Angelo Licata.

Toccherà adesso al Segretario Generale, Giovanni Panepinto, il compito di avviare le procedure di selezione per il conferimento dell’incarico alle 7 P.O. Nel frattempo, nelle more del completamento del suddetto iter, gli attuali incarichi di Posizione Organizzative sono stati temporaneamente prorogati.