Canicattì, il Dott Antonio Cani coinvolto in accesa discussione sul volo Londra – Catania: interviene la polizia (Video)

Al rientro dalle vacanze il pediatra canicattinese Antonio Cani , ha avuto un’accesa discussione all’interno dell’aeromobile “Air Malta” durante il volo Londra Catania.

Secondo il racconto del professionista, la compagnia maltese non sarebbe stata in grado di gestire i disagi causati dall’emergenza Etna causando una serie di disservizi che hanno coinvolto i passeggeri per oltre 24 ore.

Dopo le proteste del Dott. Cani, sono intervenuti i poliziotti che hanno avuto un acceso dibattito con il medico canicattinese.