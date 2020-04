Canicattì, il gruppo Aido “Elide Cangialosi” bandisce riunione elettiva

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il Gruppo Comunale Aido di Canicattì “Elide Cangialosi” bandisce una Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva per la giornata di domenica 9 Febbraio alle ore 10,00 in via Alfredino Rampi n.11 a Canicattì.

Il nostro gruppo comunale Aido Canicattì è aperto a tutti coloro i quali volessero impegnarsi a farne parte attiva per favorire, promuovere e far conoscere alla cittadinanza il tema della donazione degli organi, tessuti e cellule.

Vi Aspettiamo!

Gabriella Giarratana

Vicepresidente gruppo comunale Aido Canicattì