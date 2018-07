Canicattì, il gruppo comunale Aido “Elide Cangialosi” sensibilizza i ragazzi del grest

Connect on Linked in

Nella giornata di Venerdì 28 giugno, il gruppo comunale dell’Aido “Elide Cangialosi” è stato chiamato ad intervenire presso l’oratorio salesiano della chiesa Maria Ausiliatrice di Canicattì in una delle tante giornate dedicate agli spettacoli e all’integrazione con la comunità. Nello specifico, durante la serata i volontari hanno descritto ai numerosi presenti l’importantissimo tema inerente alla donazione di organi e tessuti come atto di incommensurabile amore verso il prossimo, cercando di chiarire inoltre tutti quei dubbi che ognuno di noi può avere sul modo in cui si può diventare donatori effettivi. “Essere volontari Aido significa cercare di dare una speranza a chi una speranza non ha, dare un sorriso a chi dentro pensa di doversi arrendere al proprio crudele destino. Volevamo inoltre ringraziare il Presidente donatori di sangue della polizia di Stato di Agrigento Alessandro Volpe, per aver partecipato, nell’attesa di una prossima collaborazione”- hanno dichiarato gli appartenenti dl gruppo locale di Canicattì “Elide Cangialosi”.

Per chi volesse avere ulteriori informazioni, può richiederle presso gli Aido Point sparsi nella città di Canicattì o alla pagina facebook dell’associazione: Gruppo comunale AIDO Canicattì “Elide Cangialosi”

Di Pietro Geremia