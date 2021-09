Prenderà il via oggi pomeriggio, mercoledì 8 settembre, alla presenza di circa 40 bambini dai 6 ai 14 anni, presso il centro culturale San Domenico di Canicattì, il “Labirinto delle storie sospese”, un laboratorio sperimentale di lettura interattiva, promosso dalla cooperativa “Istituto Walden” in collaborazione con il Symposium ed il Comune di Canicattì.

Il progetto nasce dal presupposto di ridare ai ragazzi qualità alla gestione del tempo, in un periodo in cui la frenesia con la quale ci si era abituati a vivere le giornate è stata frenata bruscamente dalla pandemia in atto che ha portato a subire grandi disagi, tra cui ore di vuoto sociale.

In quest’ottica, il “labirinto” si pone come obiettivo generale la promozione del benessere e la crescita armonica dei minori, garantendo loro efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio, in una comunità responsabile e creativa.

Dopo il primo incontro, i giovani cittadini saranno impegnati accompagnati dagli animatori, per altri 4 pomeriggi, in lettura creativa, drammatizzazione, scrittura creativa e altre attività ludico educative, per chiudere con una serata finale che coinvolgerà anche le famiglie.

Il tutto, in un contesto in cui attività intellettuali si alternano a quelle manuali per sviluppare le funzioni della personalità dei giovani partecipanti, la loro manualità, il senso estetico e l’organizzazione del lavoro in gruppo, senza tralasciare la valorizzazione degli spazi pubblici per la riappropriazione e lo sviluppo del senso di appartenenza ai propri contesti urbani.