Canicattì, il Movimento 5S chiede al Sindaco di revocare le determine riguardanti i premi di produzione ai dirigenti

Riceviamo e pubblichiamo un’interrogazione realizzata dal Movimento 5S con il quale si chiede al primo cittadino maggiore trasparenza nell’assegnazione dei premi di produzione ai dirigenti comunali.

“Quando scopriamo che decine di migliaia di euro del Comune vengono utilizzati ingiustamente per rimpinguare le tasche giá ampiamente soddisfatte dei nostri dirigenti, allora scatta il nostro sdegno e la nostra denuncia – commentano gli esponenti locali del M5S – di seguito la mozione presentata “.

“Il sottoscritto consigliere comunale Falcone Fabio capogruppo del Movimento Cinque Stelle, in merito alla recente liquidazione dei premi ai nostri dirigenti comunali

VISTA

La sua interrogazione sui premi ai dirigenti e trasparenza amministrativa presentata in pari data

Impegna il Sindaco e la Giunta

A revocare le determine Sindacali 144 e 145 del 20/12/2017 con le quali il Sindaco assegna le rendite di risultato (cd. premi) a favore dei dirigenti e del segretario comunale

Li impegna inoltre

Per l’immediato avvenire, di incardinare gli obiettivi da assegnare ai dirigenti in un quadro di legalità, di trasparenza e di efficienza della P.A. Perché l’ obiettivo dei dirigenti, complice la politica non deve essere il premio. Gli obiettivi da raggiungere nondevono essere mai risibili e facilmente raggiungibili, devono costituire un qualcosa di più rispetto all’ ordinaria amministrazione. Pertanto come stabilito dal quadro normativo e dalle linee guida dell’ ANAC, devono essere:

Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività

Specifici e misurabili in termini concreti e chiari

Tali da determinare un significativo miglioramento nella qualità dei servizi erogati e degli interventi”.

Fabio Falcone