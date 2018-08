Canicattì, il Movimento 5S interviene sull’Oiv

Print This Post

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del M5S locale intervenuto sull’Organismo indipendente di valutazione (Oiv).

Di seguito il comunicato:

“Ritorniamo sull’argomento OIV(Organismo indipendente di valutazione) per ricordare al nostro Sindaco la mozione approvata dal consiglio comunale il 28 febbraio del 2018.

In questa, i rappresentanti della nostra comunità hanno impegnato il Sindaco a non nominare più tale organo poiché è stato riconosciuto unanimamente che, allo stato attuale, rappresenta solo un costo inutile per la città

Il Sindaco allora si faccia forza, non ceda alle tentazioni, non disconosca la volontà del Consiglio. Spenda i soldi che andremo a risparmiare per delle cose giuste, dimostri con i fatti il suo attaccamento alla città.

La nomina dei componenti Oiv negli anni é stata uno dei mezzi utilizzati dai mestieranti della politica per soddisfare promesse elettorali ad personam o scambi di favori con faccendieri o finte opposizioni. Tutto questo avveniva in un clima di normalità paradossale dinanzi ad una città anestetizzata.

Non vogliamo che queste cose continuino a ripetersi perché il tracollo della città parte proprio da questo modo di fare politica, chiediamo invece venga rispettata la buona fede dei cittadini poco avvezzi ai bizantinismi burocratici creati ad arte per nascondere magagne di ogni genere.

Siamo avviliti ma non vinti, non smettiamo di combattere ed immaginare un futuro migliore per la nostra cittá”.

Fabio Falcone – portavoce Consiglio C.

Claudio Volpe – portavoce Meetup