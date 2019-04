Canicattì, il nuovo supermercato LIDL aprirà a fine maggio

Print This Post

Il nuovo supermercato Lidl a Canicattì aprirà a fine maggio, i lavori esterni sono quasi tutti ultimati adesso si sta procedendo alla sistemazione della pavimentazione interna.

L’apertura della nuova struttura commerciale sta destando un certo interesse per chi è in cerca di lavoro in provincia di Agrigento, dal momento che dovrebbero essere oltre 20 le assunzioni di personale che l’azienda tedesca effettuerà.

Al momento, sul sito ufficiale www.lidl.it ,non ci sono offerte di lavoro attive per la sede di Canicattì.

Il nuovo supermercato si trova tra le vie regina Elena, Barone Lombardo, Picasso e Maria Corsello.

In molti sperano che il piano di assunzioni porti in città una boccata d’ossigeno per i tanti

disoccupati locali.