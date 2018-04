Canicattì, il Prefetto risponde al Sindaco sulla questione rifiuti: da domani inizia la raccolta

Print This Post

Il Sindaco Ettore Di Ventura ha contattato la nostra testata informandoci dell’attuale situazione rifiuti. Il primo cittadino ha ritenuto opportuno informare, tramite il nostro giornale, la città e i cittadini sulla situazione attuale.



Questa la risposta appena ricevuta dal Prefetto:

“Nella tarda serata di oggi ho risentito il Prefetto il quale mi ha informato che il Dirigente del settore rifiuti con il quale si è sentito gli ha detto che la questione Canicattì è all’esame della Regione ma che qualsiasi iniziativa inerente la nostra richiesta volta ad individuare una discarica ove conferire i rifiuti in alternativa a Siculiana ci verrà comunicata non prima di lunedì. In ogni caso domani mattina saremo nelle condizioni di conferire nella discarica gestita dalla ditta Traina anche se si tratta di quantitativi molto limitati rispetto alla quantità di rifiuti presenti sul nostro territorio”.