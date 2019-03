Connect on Linked in

Inizia nel migliore dei modi il carnevale canicattinese 2019, migliaia di persone hanno affollato le principali vie del paese per passare una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento, proprio come si faceva tanti anni fa quando Canicattì era conosciuta in molti paesi della Sicilia, anche per il suo carnevale.

Il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, al quale i carristi hanno dedicato un carro allegorico “Super Ettorino” , affacciato dal balcone del palazzo di città, ha consegnato, in maniera simbolica, le chiavi della città al “Re carnevale” affinchè questi giorni di allegria e spensieratezza siano di buon auspicio per ritornare ad avere una visione positiva della città.

La voglia di rinascita della comunità si vede anche da queste iniziative, c’è assolutamente bisogno di far emergere il lato positivo di Canicattì e non concentrarsi solo sui problemi, di cui nessuno nega l’esistenza, in modo da procedere , pian piano, alla risoluzione delle carenze più gravi.

Pensare positivo non significa mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e ignorare le situazioni spiacevoli che ci troviamo a vivere ogni giorno. Pensare positivo significa affrontare in maniera costruttiva, e più leggera, le situazioni più pesanti e dolorose.

E allora, prendendo spunto dalla voglia di rinascere che ha dimostrato la comunità canicattinese partecipando in massa alla manifestazione invitiamo tutti, amministratori compresi, a coltivare il pensiero positivo per guardare al futuro e sviluppare atteggiamenti costruttivi.

Buon carnevale a tutti….