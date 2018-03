Canicattì, il sindaco Di Ventura interviene sulla questione dei rifiuti

Connect on Linked in

Con una nota pubblicata sul proprio profilo social di Facebook, il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura risponde alle critiche pervenute negli ultimi giorni riguardanti lo stato dei rifiuti in città:

“Visto la gravissima situazione in cui versa Canicattì a causa dei rifiuti, è il caso di fare qualche precisazione.

Così come sta succedendo in buona parte della Sicilia a causa di una decisione del Presidente della Regione Siciliana, anche noi a Canicattì stiamo vivendo dei giorni difficilissimi sia per la mancata raccolta, sia di conseguenza per i disservizi alla città.

Naturalmente a tutto questo si aggiunge l’azione di qualche imbecille che ha appiccato il fuoco, incendiando i rifiuti per strada.

Il sottoscritto – continua Di Ventura -, così come i miei colleghi sindaci stiamo facendo ‘l’impossibile’ per trovare le soluzioni migliori per arginare questo grave problema.



Tutto quello che si vive nelle nostre comunità è sotto gli occhi di tutti, non solo per i soloni sui social – sentenzia il sindaco -. Nel precisare e nel ricordare, per i più distratti, che la discarica è rimasta chiusa per diversi giorni, impedendo di fatto lo smaltimento e causando uno straordinario accumulo di rifiuti che saranno smaltiti gradualmente nei prossimi giorni, dato che il conferimento in discarica è contingentato. Domani mattina, dopo aver conferito in discarica, svuotando gli autocompattatori, riusciremo a riprendere la raccolta.

Sono certo che comprenderete il difficile momento e sono convinto che in queste ore ognuno farà la propria parte”- ha concluso il primo cittadino canicattinese.