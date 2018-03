Canicattì, il Sindaco Di Ventura potenzia i mezzi per la raccolta di rifiuti

Connect on Linked in

Data l’emergenza rifiuti che ormai da più giorni ha fatto capolino in città, il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha emesso una seconda ordinanza prevedente l’utilizzo di più mezzi a disposizione per la raccolta della spazzatura che, per via dell’elevata quantità, ha letteralmente invaso il perimetro attorno ai cassonetti.

Lo stoccaggio dei sacchetti di rifiuti quindi, avverrà provvisoriamente in tre zone della città consistenti nell’ex discarica di contrada Buccheri, all’interno del Foro Boario e nell’ex Mattatoio fino al loro invio finale nei centri di recupero o di smaltimento.

Di Pietro Geremia